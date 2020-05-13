Песков: в Кремле обрабатывают корреспонденцию и документы дезинфицирующими спреями

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. В администрации президента России в связи с пандемией проводится обработка дезинфицирующими спреями входящих и исходящих документов. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью газете " Коммерсантъ ", опубликованном в среду.

"У нас нет сейчас никаких больших совещаний, все говорят друг с другом по различным видам связи, все используют индивидуальные средства защиты, друг к другу в кабинеты не ходят, - отметил он. - Документы, входящие-исходящие, обрабатываются специальными дезинфицирующими спреями".

Песков, который недавно был госпитализирован из-за заражения коронавирусом, рассказал, что после 1 мая из-за того, что у одного из его коллег был выявлен вирус, ушел в самоизоляцию и работал из дома. "Вирус действительно очень опасен, легко передается от человека человеку, и уберечься от него гарантированно очень и очень сложно, - подчеркнул он. - Единственный путь - и это надо понимать тем, у кого есть отягчающие обстоятельства в виде хронических болезней и кто относится к старшей возрастной группе, - надо сидеть дома, избегать контактов с внешним миром".