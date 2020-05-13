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Песков рассказал о состоянии Мишустина

Премьер-министр идет на поправку и уже находится в работоспособном состоянии, заявил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин идет на поправку и уже находится в работоспособном состоянии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью, опубликованном на сайте газеты "Коммерсантъ" в среду.

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Глава кабмина с 30 апреля проходит лечение после заражения коронавирусом. Пресс-секретарь главы государства также госпитализирован с этой инфекцией.

"Мы перезванивались, говорили об этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждал ли он тактику лечения с Мишустиным, который дольше него находится в медучреждении. "Но у него (у Мишустина - прим. ТАСС), слава богу, все идет уже на поправку. Он-то уже в рабочем состоянии", - сказал представитель Кремля.

Песков при этом отметил, что "вирус непростой, очень и очень агрессивный".

Ранее в среду Мишустин по видеосвязи из больницы провел совещание по социально-экономическим вопросам.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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