Песков: новые вспышки, подобные пандемии коронавируса, будут возникать и дальше

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Новые вспышки, подобные пандемии коронавируса, будут возникать в мире и дальше. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, опубликованном на сайте газеты "Коммерсантъ" в среду.

Песков, который 12 мая сообщил о том, что он госпитализирован с коронавирусом, комментируя ситуацию с распространением пандемии, отметил, что все ждут "лекарство подтвержденное, вакцину, ждут, когда кривая эпидемии пойдет вниз и спустится до минимума".

"Но понятно, что какие-то очаги будут вспыхивать и дальше. Нам жить с различными коронавирусами предстоит всегда. Собственно, мы с ними и жили, просто каждый следующий становится все агрессивней. Это же живые организмы, они отвоевывают себе место для жизни на Земле", - добавил он.

Представитель Кремля высоко оценил работу медиков, ведущих борьбу с вирусом. "Тут можно высказать только слова восхищения в адрес наших эпидемиологов, вирусологов. Это люди, которые сейчас испытывают лекарство, вакцину, вкалывая ее себе", - сказал он. Песков не стал называть медучреждение, где есть такая практика, отметив лишь, что "это люди, которые являются фанатами своего дела в лучшем смысле этого слова, которые несут достойно клятву Гиппократа".

Отвечая на вопрос о том, готов ли он был к тому, что может заразиться коронавирусом, Песков сказал: "Человек так устроен, что ты мозгами понимаешь, что ты должен быть к этому внутренне готов, но все равно тебе кажется, что именно у тебя получится избежать, и от этого ощущения избавиться невозможно".

Пресс-секретарь президента также рассказал, что все члены его семьи постоянно проходят тест на этот вирус. "Все члены семьи пытаются прислушиваться к себе, ловят какие-то симптомы, перезваниваются все время", - добавил он. Песков отметил, что "они все люди, очень много читающие, и о симптомах болезни знают столько, что эти симптомы может найти у себя при желании любой здоровый человек". Такой подход, когда человек, анализируя информацию о вирусе, накручивает себя, Песков назвал "побочным эффектом информированности", с которым ничего не сделаешь.