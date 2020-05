Комиссия Думы предложит МИД принять меры к NYT и FT из-за статей о смертности в России

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ считает недопустимым публикацию в The New York Times и Financial Times недостоверных материалов о занижении смертности от коронавируса в РФ. Как заявил глава комиссии Василий Пискарев, депутаты попросят МИД принять меры в отношении журналистов изданий вплоть до лишения их аккредитации в РФ.