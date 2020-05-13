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Пандемия коронавируса нового типа
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Комиссия Думы предложит МИД принять меры к NYT и FT из-за статей о смертности в России

В комиссии не исключают, что меры в отношении журналистов изданий могут быть вплоть до лишения их аккредитации в РФ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ считает недопустимым публикацию в The New York Times и Financial Times недостоверных материалов о занижении смертности от коронавируса в РФ. Как заявил глава комиссии Василий Пискарев, депутаты попросят МИД принять меры в отношении журналистов изданий вплоть до лишения их аккредитации в РФ.

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"Собранные материалы будут проверены на предмет их соответствия российскому законодательству и нормам журналистской этики. В ближайшее время мы направим их в МИД России и другие уполномоченные органы для принятия персонифицированных мер реагирования в отношении этих журналистов вплоть до лишения их аккредитации в России", - приводит слова Пискарева в среду его пресс-служба.

Депутат напомнил, что изложенные в статьях данные уже официально опровергнуты представителями кабмина РФ, МИД РФ и Департаментом здравоохранения Москвы. Тем не менее комиссия разберется, почему они были опубликованы, добавил он.

"Считаем недопустимым для уровня подобных изданий появление в них статей, основанных на домыслах и не представляющих официальную российскую точку зрения. На Западе очень много говорят о фейк-ньюс, но почему-то легко допускают появление таких тенденциозных материалов о России в своих газетах", - заключил Пискарев.

Газета Financial Times ранее опубликовала материал с утверждением о том, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что фактов сознательного занижения смертности из-за коронавируса в стране не наблюдается.

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