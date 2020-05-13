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Пандемия коронавируса нового типа
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В ООН заявили, что опираются на официальную статистику по коронавирусу, получаемую от РФ

В ООН подчеркнули, что у секретариата нет независимой от правительств статистики

ООН, 13 мая. /ТАСС/. ООН не занимается проверкой статистических данных о распространении коронавирусной инфекции, предоставляемых Россией и другими государствами. Об этом заявил в среду официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать публикацию в газетах The New York Times и Financial Times недостоверных материалов о занижении показателей смертности от коронавируса в РФ.

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"У секретариата нет независимой от правительств статистики, мы ориентируемся на статистику, получаемую от властей стран. Есть определенные исключения. Например, если в государствах есть присутствие ООН, миротворческих миссий, которые работают вместе с медицинскими властями. Но это не касается Европы или России", - сказал Дюжаррик.

Он отметил, что у ООН "нет никаких полномочий по проверке" информации о числе заболевших и количестве летальных исходов. "Что принципиально важно, и это относится ко всем странам: своевременная и корректная статистика будет наилучшим способом борьбы с вирусом", - добавил представитель генсека.

Газета Financial Times ранее опубликовала материал с утверждением о том, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. В статье, размещенной в газете The New York Times, также говорилось, что официальные показатели смертности от коронавируса в России якобы намеренно занижаются. Между тем специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что фактов сознательного занижения статистики в стране не наблюдается.

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