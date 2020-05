В ООН заявили, что опираются на официальную статистику по коронавирусу, получаемую от РФ

ООН, 13 мая. /ТАСС/. ООН не занимается проверкой статистических данных о распространении коронавирусной инфекции, предоставляемых Россией и другими государствами. Об этом заявил в среду официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать публикацию в газетах The New York Times и Financial Times недостоверных материалов о занижении показателей смертности от коронавируса в РФ.