В Чувашии увеличили выплаты по программе "Земский доктор"

ТАСС, 13 мая. Кабинет министров Чувашии в среду утвердил реестр отдаленных сел, при трудоустройстве в которые медики получат повышенные выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

"Кабинет министров Чувашской Республики утвердил перечень удаленных и труднодоступных территорий, где единовременные компенсационные выплаты участникам программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" будут выплачиваться в повышенном размере. Размер денежного поощрения для врачей составит 1,5 млн рублей, для фельдшеров - 750 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Получить повышенные выплаты смогут те, кто переехал работать врачом или фельдшером в отдаленные села после 1 января 2020 года. В реестр вошли 232 населенных пункта республики. По словам министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, при составлении реестра учитывалась удаленность поселка, села или деревни от центральной районной больницы и города Чебоксары. Внимание также было обращено на их транспортную доступность.

Ранее участники программы "Земский доктор" в этих селах могли рассчитывать на выплаты в размере 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров.

По информации правительства республики, с начала реализации программы "Земский доктор" в Чувашии заключен 471 договор о предоставлении единовременных компенсационных выплат, в том числе 45 договоров в прошлом году. По программе "Земский фельдшер" в республике трудоустроены 63 фельдшера, в том числе 31 фельдшер в 2019 году. На начало 2020 года укомплектованность врачами на селе в республике составляла 75%, фельдшерами - 84,5%.