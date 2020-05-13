Родители 800 тыс. детей в Подмосковье смогут получить выплату в размере 10 тыс. рублей

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Семьи, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 16 лет, в Подмосковье смогут получить разовую выплату в размере 10 тыс. рублей. Всего в регионе проживают около 800 тыс. детей этого возраста, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Самая массовая мера поддержки - разовая выплата в 10 000 рублей, на которую могут претендовать родители ребят от 3 до 16 лет. У нас в Подмосковье почти 800 тыс. таких ребятишек. И понятно, что объем работы достаточно большой. Подать заявление о выплатах можно онлайн на портале "Госуслуги", - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Он также отметил, что всего жители Московской области могут претендовать на шесть федеральных мер поддержки. Среди них выплата в размере 5 тыс. рублей в течение трех месяцев для семей с детьми до 3 лет, ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет. Также в 2 раза увеличивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года и устанавливается ежемесячная выплата в размере 3 тыс. рублей при признании безработным.

Для работников социальных стационаров - интернатов, домов престарелых - тоже предусмотрены доплаты.