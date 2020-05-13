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Пандемия коронавируса нового типа

Действие ограничительных мер в Вашингтоне продлили до 8 июня

Распоряжение о запрете жителям округа Колумбия покидать свои дома вступило в силу 1 апреля

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер в среду приняла решение до 8 июня продлить действие своего распоряжения, предписывающего жителям американской столицы не покидать свои дома без крайней необходимости.

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"Сегодня мы продлим действие распоряжения о запрете покидать свои дома до понедельника, 8 июня. Я должна отметить, что могу пересмотреть это распоряжение в зависимости от статистических данных", - сказала она. Боузер пояснила, что эти ограничительные меры, действие которых должно было истечь 15 мая, будут применяться до тех пор, пока показатели распространения инфекции не будут соответствовать нормам, необходимым для поэтапного снятия санитарных ограничений.

Распоряжение о запрете жителям столичного округа Колумбия покидать свои дома вступило в силу 1 апреля. В нем, однако, предусмотрен ряд исключений. В частности, разрешено выходить из дома для получения медицинской помощи и за продуктами. Те, чья профессиональная деятельность связана с производством товаров и предоставлением услуг первой необходимости, могут продолжать ходить на работу. Кроме того, при соблюдении норм социальной дистанции и прочих мер предосторожности разрешены пробежки, выгул собак, прогулки.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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