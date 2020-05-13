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Пандемия коронавируса нового типа

Работу организациям сферы услуг разрешили возобновить в каждом третьем регионе России

При этом организации должны соблюдать особые меры безопасности из-за пандемии

ТАСС, 13 мая. Власти 36 из 85 российских регионов к вечеру среды разрешили возобновить работу парикмахерским, ремонтным мастерским и другим предприятиям сферы услуг, которые ранее приостанавливали ее из-за распространения коронавируса. При этом организации должны соблюдать особые меры безопасности из-за пандемии, следует из заявлений региональных властей и подписанных ими нормативно-правовых актов.

Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в каждом регионе страны, власти всех субъектов вводили ограничения из-за распространения инфекции.

В ряде регионов сфера услуг возобновила работу с 12 мая, когда завершился общий для страны период нерабочих дней. При этом субъекты, где сложилась относительно благополучная ситуация с коронавирусом, ввели такие послабления уже в апреле. Например, парикмахерским в большинстве регионов Сибири разрешили открыться еще до начала мая.

Еще в нескольких субъектах, в том числе Бурятии, парикмахерские смогут возобновить работу во второй половине недели. В Иркутской области, где выявлено 353 случая заражения коронавирусом, с завтрашнего дня могут начать работу бани, стоматологические кабинеты, непродовольственные магазины площадью не более 400 квадратных метров - парикмахерские вне торговых центров там открыты уже с середины апреля. В Ленинградской области с 12 мая разрешили работать музеям, общепиту, турбазам, однако посетители должны обязательно носить маски и соблюдать дистанцию.

При этом организации, возобновившие работу, должны соблюдать ряд ограничений из-за пандемии. Например, в помещении не может находиться больше определенного числа человек; персонал должен работать в масках. Ужесточены требования к дезинфекции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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