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Кировские власти оспорили в суде продажу "служебных" квартир, в которых живут бюджетники

Жилье продали предпринимательнице, которая сказала, что не продлит договор аренды с жильцами

КИРОВ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Кировской области оспорили в Арбитражном суде результаты торгов, в ходе которых были проданы 100 квартир, которые принадлежали ранее Кировской региональной ипотечной корпорации. Из-за этого возникла угроза выселения проживающих в них бюджетников. Об этом сообщается в среду на сайте правительства области.

"Результаты ранее состоявшихся торгов на 100 квартир оспорены в Арбитражном суде Кировской области", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, сотрудники бюджетных организаций оказались под угрозой выселения из служебного жилья в доме на улице Красный Химик. Здание построили по программе "Служебное жилье" в 2012 году. В дом заселились врачи, учителя и работники культуры, квартиры которым предоставлялись на условиях долгосрочной льготной аренды. Однако в 2019 году жильцы получили уведомление о выселении. Такая ситуация сложилась из-за продажи квартир в рамках процедуры банкротства Кировской ипотечной корпорации. Квартиры продали предпринимательнице, которая заявила, что продлевать договор аренды с жильцами не планирует.

По данным ведомства, сейчас в рамках судебного производства наложены ограничительные меры на любые сделки с квартирами. То есть новые собственники не могут распоряжаться имуществом до завершения судебных разбирательств. По словам министра юстиции Кировской области Максима Финченко, выселение из квартир в настоящее время незаконно. "Любые действия, направленные на принудительное выселение из занимаемых квартир, будут являться незаконными, поскольку они могут производиться только при наличии вступившего в силу решения суда, а соответствующие исковые заявления на сегодняшний день никем не подавались", - цитирует пресс-служба министра.

По словам первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, ситуация находится на особом контроле областного правительства. В июле власти планируют начать переоформление договоров на право пользования квартирами, а также рассмотреть вопрос об условиях выкупа работниками соцсферы квартир.

Ранее по факту публикаций в СМИ об угрозе выселения бюджетников следственное управление СК РФ по региону, а также областная прокуратура начали проверки.

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