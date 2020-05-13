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Пандемия коронавируса нового типа

В Саратов прибыли более 60 вахтовиков из Якутии

Их разместят в обсерваторе

САРАТОВ, 13 мая. /ТАСС/. Вахтовики с Чаяндинского месторождения в Якутии, где зафиксирована вспышка коронавируса, прибыли в Саратов и будут размещены в обсерваторе. Об этом сообщил в среду зампред правительства региона Сергей Наумов.

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"Самолет из Якутска, произвел посадку в аэропорту Саратова. Все пассажиры проходят термометрический контроль, будет трансфер до обсерватора", - сказал Наумов. Он уточнил, что прибыли 66 вахтовиков.

На территории Чаяндинского месторождения, где добывают нефть и газ, 17 апреля объявили карантин из-за того, что у части работников выявили коронавирус. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил принять все меры, чтобы остановить распространение инфекции. Ранее власти Саратовской области заявляли, что среди вахтовиков есть жители региона.

Теги
РоссияЯкутияСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
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