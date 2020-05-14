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75-летие Победы

Аудиторией "Театрального батальона" МХАТа им. Горького в соцсетях стали 2,4 млн человек

В рамках акции сотрудники 90 театров из более 60 городов России рассказали истории своих родственников, воевавших в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Аудитория акции "Театральный батальон", проведенной Московским художественным академическим театром имени Горького в День Победы, в соцсетях составила свыше 2,4 млн человек. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

"На 9 мая мы провели #ТеатральныйБатальон, сейчас анализируем итоги. Буквально два часа назад пришел мониторинг соцсетей: аудитория акции составила более 2,4 млн человек. Неплохой результат, ведь на подготовку у нас было всего пару недель", - говорится в сообщении.

В рамках акции сотрудники российских театров рассказали истории своих родственников, участников военных событий.

В театре отметили, что в акцию включились 90 театров из 56 городов России. "Но главное тут, конечно, не цифры. Мы получили потрясающую обратную связь и уникальные материалы", - поделились представители МХАТ им. Горького, добавив, что теперь в планах театра из небольшой акции сделать большой долгоиграющий проект.

Теги
Россия75-летие Победы
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