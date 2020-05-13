"Роснано" передала медикам Москвы и Ленобласти еще более 1,6 тыс. защитных лицевых экранов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Наноцентры Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы "Роснано" передали еще более 1,6 тыс. защитных лицевых экранов, созданных при помощи 3D-печати, в медучреждения Москвы и Ленинградской области, работающие с больными коронавирусом. Об этом сообщает в среду пресс-служба "Роснано".

"В Москве группа компаний "ТехноСпарк" передала 650 экранов в городскую клиническую больницу №15, Павловскую больницу и Первую Градскую больницу. В Ленинградской области Северо-Западный центр трансфера технологий (СЗЦТТ) передал 1 тыс. экранов Профессиональной ассоциации специалистов сестринского дела. Их распределят по 34 лечебно-профилактическим учреждениям региона, от которых поступил запрос", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом регионе средства индивидуальной защиты передадут в районы с наибольшим числом случаев заражения коронавирусом. "Среди получателей защитных экранов - Приозерская, Сертоловская, Тихвинская, Токсовская межрайонные больницы, а также Всеволожская клиническая межрайонная больница и Ленинградский областной клинический онкологический диспансер", - приводятся в сообщении слова главы ассоциации Татьяны Глазковой. "В период эпидемии становится особенно востребованной 3D-печать для медицины. Такие технологии позволяют быстро получить необходимые защитные средства для сотрудников", - добавил Георгий Мелконян, главврач Павловской больницы - второго по величине медучреждения столицы, профилированного на работу с больными коронавирусом.

Защитные экраны-визоры предназначены для индивидуальной защиты глаз, дыхательных путей и кожи от прямого попадания различных мелких частиц и вирусов, а также предупреждают от непроизвольного прикосновения руками к лицу. Они сделаны из прочного пластика, имеют небольшой вес, их легко подогнать под размер головы.

Основные функциональные части визоров изготавливаются на 3D-принтерах. Их производство развернули в апреле группа компаний "ТехноСпарк" и СЗЦТТ, сейчас их мощности способны обеспечить выпуск 30 тыс. визоров в месяц. За последние две недели два наноцентра изготовили и передали врачам Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области почти 4 тыс. защитных лицевых экранов.

"Роснано" и ФИОП

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации основанной в 2007 году Российской корпорации нанотехнологий. Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий.

В 2013 году была создана Управляющая компания "Роснано" с целью управления активами "Роснано" и новыми инвестфондами нанотехнологий, создаваемыми с привлечением частных инвесторов. В настоящее время группа "Роснано" ("Роснано", УК "Роснано" и ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития и инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж.