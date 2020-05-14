Власти Коми пообещали оказать помощь всем жителям, пострадавшим от паводка

СЫКТЫВКАР, 14 мая. /ТАСС/. Паводком подтоплены 99 домов и пять участков автодорог в Усть-Куломском районе Республики Коми. Необходимая помощь пострадавшим жителям будет оказана в полном объеме, сообщил в среду врио главы республики Владимир Уйба.

"Все пострадавшие от паводка люди не останутся один на один со своей бедой. Необходимая помощь будет им оказана в полном объеме. Ситуация находится под полным контролем, я ее лично контролирую. Все службы работают над решением возникающих задач", - сказал Уйба в видеообращении к жителям региона, находясь в селе Дон Усть-Куломского района, где сейчас наблюдается самая сложная ситуация с подтоплениями.

По информации руководителя региона, жители подтопленных домов расселены к родственникам. "При этом созданы пункты временного пребывания, они готовы принимать людей, я сегодня их осмотрел. Ситуация осложняется тем, что в районе размыто пять участков автодорог", - сказал Уйба.

По данным ГУ МЧС по Коми, на 13 мая в республике подтоплено 179 домовладений, эвакуированы 38 человек, в том числе девять детей. До запуска летней навигации и установки понтонных мостов остаются отрезанными 188 населенных пунктов, где проживает около 30 тыс. человек. Они обеспечены всем необходимым.