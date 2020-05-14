Эксперты клуба "Валдай" расскажут, каким будет мир после пандемии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Эксперты международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг представят специальный доклад "Не одичать в "осыпающемся мире", посвященный основным тенденциям после пандемии коронавируса. В презентации, которая пройдет в уже ставшем традиционным для клуба онлайн-режиме, примут участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, бывший советник по России президента США Джорджа Буша - младшего Томас Грэм, президент индийского аналитического центра Observer Research Foundation Самир Саран, программный директор "Валдая" Тимофей Бордачев и директор по научной работе Фонда клуба Федор Лукьянов.

Каким будет мир после коронавируса? Какое влияние пандемия окажет на международные отношения и экономические связи? Станет мир безопаснее или, наоборот, более хрупким? На эти и многие другие вопросы попытались ответить в докладе эксперты одного из ведущих российских интеллектуальных центров.

О начале "осыпания" мира и неизбежном скатывании к односторонности в международной политике эксперты "Валдая" говорили на протяжении последних нескольких лет. А пандемия, по мнению аналитиков, идеально попала в давно назревавшие тренды.

Как отмечается в докладе, эпидемия продемонстрировала проблему национального эгоизма, что в свою очередь подтолкнуло к резкому обострению отношений между Вашингтоном и Пекином. Однако ожидать повторения конфронтации периода холодной войны не стоит, уверены эксперты.

Авторы обращают внимание на то, что, хотя ядерное оружие остается "главным фактором против сползания к глобальной войне", его сдерживающий потенциал не безграничен, а дальнейшая деградация международных институтов ударит и по нему. Касаясь темы глобального управления, аналитики сошлись во мнении, что усилия человечества после пандемии будут направлены в первую очередь не на развитие, а на постоянную минимизацию ущерба.

Пандемия скажется и на мировой экономике. Эксперты "Валдая" считают, что вне зависимости от сценариев ее развития избыток ресурсов сменится их дефицитом, что в итоге выльется в неизбежное ужесточение борьбы за ресурсы.