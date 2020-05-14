Счетная палата выявила нарушения при строительстве центра трансплантологии под Волгоградом

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Счетная палата выявила нарушения при строительстве Федерального центра трансплантации почки и диализа в городе Волжский и рекомендовала направить обращение в Генеральную прокуратуру РФ по фактам возможного причинения ущерба при расходовании бюджетных инвестиций, направленных в 2009-2018 годах на его строительство, следует из отчета по результатам проверки контрольного ведомства, опубликованного в четверг.

"Предложения (рекомендации): направить обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации по фактам (рискам) причинения ущерба экономическим интересам Российской Федерации при расходовании бюджетных инвестиций", - говорится в документе. Кроме того, Счетная палата рекомендует направить представление федеральному казенному учреждению "Дирекция единого заказчика-застройщика (ДЕЗЗ) Министерства здравоохранения Российской Федерации", которое с 2013 года осуществляет функции госзаказчика и застройщика центра.

Проект по строительству Федерального центра трансплантации почки и диализа реализуется с 1996 года. Центр включает в себя стационар на 150 коек, консультативную поликлинику на 250 посещений в смену, диагностические отделения, операционный блок, рентгенорадиологическое отделение, клинико-диагностическую лабораторию, а также пансионат гостиничного типа на 150 мест. По данным Счетной палаты, открытие такого центра практически полностью удовлетворит потребность федерального округа в лечении наиболее сложных больных с хронической почечной недостаточностью и проведении операций по трансплантации почки.

Выявленные нарушения

Как отметили в Счетной палате, во время реализации проекта из-за невыполнения генподрядчиком "АЙЦ инжиниринг Гмбх" обязательств по контракту в одностороннем порядке с ним был расторгнут договор, после чего были заключены контракты с ООО "РОСМО" на завершение работ по строительству и вводу центра в эксплуатацию. При этом в ходе проверки выяснилось, что в нарушение закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", согласно которым при исполнении контракта изменение его условий не допускается, дирекция Минздрава РФ заключила с "РОСМО" два дополнительных соглашения, включающие выполнение новых видов работ, не предусмотренных контрактом на общую сумму более 45 млн рублей.

Также в Счетной палате зафиксировали завышение стоимости оплаченных работ, что, по мнению ведомства, может являться признаком причинения ущерба. "По состоянию на 21 декабря 2018 года согласно представленным ФКУ "ДЕЗЗ" Минздрава России актам выполненных работ по форме КС-2 и платежным поручениям, оформленным в период с 31 июля по 20 ноября 2018 года, указанные работы приняты и оплачены ФКУ "ДЕЗЗ" Минздрава России на сумму 160 млн рублей, при этом завышение стоимости оплаченных работ составило 5 млн 499 тыс. рублей. Данные факты могут свидетельствовать о наличии признаков причинения ущерба экономическим интересам государства", - отмечается в отчете.

В документе Счетной палаты указывается и на другие нарушения при реализации проекта. В частности, ФКУ "ДЕЗЗ" Минздрава России в период с 2015 по 2019 год хранило закупленное рентгеновское оборудование в здании в городе Волжском без наличия лицензии на такой вид деятельности.

Срыв сроков

В Счетной палате указали, что по состоянию на декабрь 2018 года не произведена закупка порядка 19% от общего объема необходимого медицинского оборудования. Так, полностью отсутствует оборудование мастерских, не закуплена 151 единица холодильного оборудования, в том числе для аптеки, лабораторий, кабинетов хранения крови и ее препаратов, хранения лекарств и еды пациентов и лиц, проживающих в пансионате.

При этом в контрольном ведомстве отмечают, что разрешение на ввод объекта в эксплуатацию центра было получено осенью 2018 года, однако в декабре того же года на территории центра продолжались строительно-монтажные работы по контракту с "РОСМО", несмотря на то, что они должны были завершиться еще в июле 2018 года. По состоянию на 1 августа 2019 года центр не начал работу в связи с отсутствием лицензии на медицинскую деятельность.

"Таким образом, несмотря на то, что получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 9 ноября 2018 года, центр не начал свою работу, не получил лицензию на медицинскую деятельность, в том числе из-за неукомплектованности оборудованием", - говорится в документе. В комитете здравоохранения Волгоградской области ТАСС подтвердили информацию о том, что центр не начал прием пациентов.

Как отмечается в отчете, общий объем бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в проектирование и строительство комплекса зданий центра составляет более 6,4 млрд рублей, при этом эта сумма не включает в себя средства, выделенные в 1996-2004 годах в общей сумме 47 млн рублей. В Счетной палате подчеркнули, что данные о фактическом финансировании строительства центра в эти годы, а также документы, подтверждающие выполнение работ и их оплату за указанный период, в дирекции Минздрава России отсутствуют, хотя в тот период были возведены временные сооружения.

Как следует из документа, Счетная палата считает, что в основном финансирование строительства центра в 2005-2018 годах осуществлялось своевременно и позволяло обеспечить исполнение обязательств по оплате заключенных договоров, при этом кассовое исполнение не превысило утвержденную федеральными властям сумму, а неиспользованные средства в размере более 96 млн рублей были возвращены в бюджет.

По результатам оценки достаточности и эффективности контроля за ходом реализации проекта в Счетной палате пришли к выводу, что "контроль со стороны Минздрава России как главного распорядителя средств федерального бюджета за ходом строительства центра не носил целенаправленный, систематический характер и, учитывая неоднократный перенос срока ввода в эксплуатацию, являлся неэффективным".