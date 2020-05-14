Замглавы мэрии Мончегорска привлекли к ответственности из-за избитого отчимом ребенка

МУРМАНСК, 14 мая. /ТАСС/. Замглавы администрации города, председателя комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) и защите их прав Мончегорска Мурманской области привлекли к дисциплинарной ответственности после проверки прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В Мурманской области по результатам рассмотрения представления прокуратуры города Мончегорска заместитель главы администрации города, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования привлечен к дисциплинарной ответственности", - сказано в сообщении.

Ребенок поступил в реанимацию 25 марта с многочисленными травмами. Его отчим написал явку с повинной и был взят под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Мать ребенка ранее привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего сына. Позже было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении отчима, избившего 8-летнего пасынка, также уголовные дела возбуждены в отношении матери мальчика и по факту халатности, допущенной органами опеки.

В ходе проверки прокуратуры Мончегорска органов опеки выяснилось, что жалобы на незаконные действия отчима, который оказывал физическое и психологическое воздействие на ребенка, поступали регулярно, но отреагировать и провести профилактику своевременно инспекторы не могли из-за частых отъездов семьи мальчика из города. Кроме того, в процессе работы органов опеки жалобы не находили подтверждения ни в семье, ни в школе. Факты домашнего насилия подтвердились только после пояснений соседей, которые регулярно слышали крики отчима и плач ребенка по ночам.

По итогам проверки, семью признали находящейся в социально опасном положении, установили срок для разработки и утверждения программы реабилитации, однако утвердили эту программу с нарушением сроков в день госпитализации ребенка в тяжелом состоянии в больницу.

В результате в адрес главы администрации города прокуратура внесла представление. В ОМВД России по г. Мончегорску в связи с непринятием своевременных мер по возбуждению уголовного дела в отношении отчима ребенка также внесено представление. В производстве Мончегорского городского суда находится иск органа опеки об ограничении матери в родительских правах.