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Пандемия коронавируса нового типа

Еще 58 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Таким образом, число умерших от коронавируса в столице достигло 1290
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Еще 58 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

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"В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 1 290 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,1 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли более 2,2 тыс. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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