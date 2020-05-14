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Пандемия коронавируса нового типа

Telegraph: Британия приобретет у концерна Roche миллионы тестов на антитела к коронавирусу

Ранее лаборатория Службы общественного здравоохранения Англии подтвердила их стопроцентную точность

ЛОНДОН, 14 мая. /ТАСС/. Правительство Великобритании намерено приобрести у швейцарского фармацевтического концерна Roche миллионы наборов для проведения анализов на наличие антител к новому коронавирусу. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета The Daily Telegraph.

По ее данным, Минздрав королевства ведет переговоры с компанией Roche, которая заявила о готовности поставлять британским властям сотни тысяч тестов в неделю. Источники издания проинформировали о том, что официальный Лондон готов сделать заказ у Roche после того, как лаборатория Службы общественного здравоохранения Англии (СОЗА - Public Health England, PHE) подтвердила их стопроцентную точность.

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"На прошлой неделе научные эксперты из лаборатории СОЗА в Портон-Дауне в рекордно короткий срок провели независимую оценку новых серологических анализов Roche на SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что это высокоспецифичные анализы со специфичностью (способностью не давать ложноположительные результаты - прим. ТАСС) в 100%, - заявил изданию координатор британской национальной программы проведения анализов на вызываемое коронавирусом заболевание COVID-19 профессор Джон Ньютон. - Это отличная новость, поскольку анализ с такой специфичностью является очень надежным указанием на перенесенную инфекцию. Это в свою очередь может быть свидетельством наличия определенного иммунитета от инфицирования в будущем, хотя пока до конца не ясно, в какой степени присутствие антител указывает на наличие иммунитета".

Ранее британское правительство заказало в Китае 3,5 млн тестов на антитела к коронавирусу, однако было вынуждено аннулировать сделку, поскольку результаты анализов оказались недостаточно точными. В начале мая Германия заказала у Roche 5 млн новых тестов, которые должна получить до конца месяца.

Всемирная организация здравоохранения обращает внимание на нехватку научных данных, которые подтверждали бы то, что люди, перенесшие COVID-19 и выработавшие антитела к вирусу, обладают иммунитетом. По этой причине она пока не рекомендует введение правительствами отдельных стран "иммунных паспортов" или сертификатов о невосприимчивости к вирусу, так как это может ускорить распространение инфекции.

Как пишет The Daily Telegraph, британские эксперты предупреждают, что введение "иммунных паспортов" может привести к дискриминации на рабочем месте, поскольку работодатели будут отдавать предпочтение сотрудникам, которые невосприимчивы к коронавирусу. Специалисты также предупреждают о том, что люди, стремящиеся быстрее вернуться на работу, могут предпринять попытку заразиться специально, чтобы, переболев, получить свидетельство о наличии антител.

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ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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