В Приморье начали продавать в магазинах "фестивальные" мидии

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. Фестиваль мидий, который с 2018 года проходил в ресторанах Дальнего Востока, на время пандемии изменил формат и вышел за пределы ресторанов. Теперь жители Приморья могут не только заказать блюда с доставкой на дом, но и приготовить "фестивальные" мидии самостоятельно, в минувшие выходные продукт поступил в розничную продажу, сообщила ТАСС в четверг руководитель проекта Pacific Russia Food, фуд-блогер Татьяна Заречнева.

Во время Фестиваля мидий в Приморье можно попробовать дальневосточные моллюски в разнообразных подачах от шеф-поваров ресторанов-участников. Этот фестиваль пользовался большой популярностью не только у местных жителей, но и у туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На первом фестивале съели три тонны дальневосточных мидий, а на втором - семь тонн.

"Мы запустили в розничную продажу мидии, которые выращивают на острове Русский, именно из них готовят рестораны - участники фестиваля. С этим поставщиком команда проекта Pacific Russia Food сотрудничает несколько лет, качество продукта мы гарантируем фирменным холдером с символикой Фестиваля мидий. Мы уверены в качестве "фестивальных" мидий и решили, что пришло время начинать новый этап популяризации дальневосточного продукта. Пока приобрести эти мидии можно только в двух магазинах, но мы ведем переговоры в том числе с крупными торговыми сетями", - сообщила Заречнева.

Как отметила Заречнева, мидии продаются варено-морожеными, что делает несложный процесс приготовления еще проще. "Упаковка мидий в раковине весом 500 грамм стоит в рознице 250-300 рублей, цена упаковки мяса мидии - около 340-380 рублей. Продукт дороже, чем у китайских производителей, но дешевле, чем мидии из Чили", - уточнила руководитель Pacific Russia Food. Она уточнила, что основной задачей является повышение популярности местного продукта, а не возможность заработать.

По словам Заречневой, идея выпустить "те самые мидии" в розницу появилась еще в прошлом году, потому что после окончания фестиваля люди активно интересовались, где можно купить именно этот продукт. В нынешних обстоятельствах замысел удалось реализовать, и покупатели с первых дней начали проявлять интерес к продукту. "Нам важно увидеть, насколько результативны наши усилия по популяризации недооцененных дальневосточных продуктов. Пока мы довольны, приморцы реагируют на нашу новую задумку довольно позитивно", - отметила руководитель проекта Pacific Russia Food.

С 6 мая в Приморье проходит традиционный фестиваль мидий, в этом году участники могут заказать только блюда навынос или с доставкой. Заречнева отмечает, что спрос на такой формат хоть и не сравним с офлайн-фестивалями, но оказался выше предварительных ожиданий. "В одном из заведений смогли даже вернуть часть персонала из вынужденного отпуска. Блюда оказались так востребованы, что усеченной команде потребовалась помощь, и это очень радует", - отметила она.