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Не менее 10 российских школьников смогут вернуться домой из США

Вывозной рейс "Аэрофлота" запланирован на 14 мая на 19:20 по местному времени

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Не менее 10 российских школьников могут вернуться в РФ из США вывозным рейсом "Аэрофлота", который, как планируется, вылетит в четверг из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву. Об этом сообщил в среду ТАСС президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

На вопрос о том, сколько учащихся, как ожидается, войдут в число пассажиров, он ответил: "10 школьников". Некоторых из них, как сообщил Кочан, члены организации "Русская молодежь Америки" в четверг встретят. Им помогут добраться до нужной стойки регистрации в аэропорту.

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Согласно информации, размещенной на сайте воздушной гавани, рейс "Аэрофлота" запланирован в четверг на 19:20 по местному времени (02:20 пятницы мск). Ожидаемое время прибытия в Шереметьево в пятницу - 11:45 мск.

Как сообщало ранее посольство РФ в США, на рейс смогут зарегистрироваться только граждане России, проживающие в Москве, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской и Пензенской областях, а также Республике Мордовия.

Посольство РФ в США неоднократно выражало признательность организации "Русская молодежь Америки" "за своевременную помощь гражданам России, оказавшимся в сложном положении" в США. Данное объединение помогало россиянам, в том числе школьникам, добираться до аэропорта, предоставляло им временное жилье, предметы первой необходимости.

Большинство школьников нашли

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 апреля сообщила, что внешнеполитическое ведомство получило сведения о местонахождении большинства российских школьников, которые уехали в США по различным образовательным программам.

23 апреля на брифинге Захарова заявила, что МИД РФ сделает выводы из недостаточной помощи американских властей в установлении местонахождения российских школьников. По ее словам, ранее старшеклассники выезжали из РФ в США по линии различных программ. Из-за пандемии нового коронавируса у них возникли трудности с возвращением в Россию. Однако американские официальные лица дистанцируются от решения данной проблемы, не реагируя на обращения посольства РФ, указала тогда официальный представитель МИД.

Теги
СШАРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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