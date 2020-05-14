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Пандемия коронавируса нового типа

МЧС провело дезинфекцию более 1 100 лечебных и 750 образовательных учреждений

Специальную санитарную обработку также провели в более 16,7 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС России провели дезинфекцию более 1 100 лечебных и свыше 750 образовательных учреждений. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

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"Силами МЧС России проведена специальная санитарная обработка более 7 млн кв. м социально значимых объектов по всей стране. Продезинфицировано более 1 100 лечебных учреждений общей площадью более 1 млн кв. м, более 750 образовательных учреждений общей площадью порядка 1,5 млн кв. м", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, специальная санитарная обработка проведена на почти 3,3 тыс. объектах социального обслуживания общей площадью порядка 1,5 млн кв. м. Обработано более 16,7 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 2 млн 868 тыс. кв. м.

В самом МЧС также регулярно проводится дезинфекция. К настоящему моменту обработано более 24,4 тыс. объектов ведомства общей площадью более 19,5 млн кв. м. Также продезинфицировано 3 794 км дорог и порядка 38 тыс. единиц техники, в том числе около 24 тыс. - МЧС России.

Так, курские спасатели провели дезинфекцию более 2 тысяч кв. метров территории железнодорожного вокзала. В Крыму в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции проведена санобработка объектов транспортной инфраструктуры на территории полуострова. В Мордовии при помощи специальной техники и оборудования были продезинфицированы помещения гостиничного комплекса и манежа "Спортивной школы Олимпийского резерва по легкой атлетике". В Новосибирской области силами МЧС только за день общая площадь продезинфицированной территории скверов и парков составила около 2 млн кв. метров.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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