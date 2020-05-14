В Благовещенске установили эстакаду на поврежденном участке моста через Зею

ТАСС, 14 мая. Дорожные рабочие установили эстакаду на аварийном участке моста через Зею - главного моста в Благовещенске, соединяющего город с дорожной сетью Амурской области, сообщает в четверг пресс-служба мэрии.

Из-за повреждения единственного моста через реку Зею движение по нему грузового и пассажирского транспорта было приостановлено. В связи с этим президент РФ Владимир Путин поручил кабмину выделить федеральные средства на строительство нового моста через Зею в Благовещенске раньше плана, уже в 2020 году.

"В Благовещенске на мосту через Зею 14 мая была установлена эстакада. По расчетам проектировщиков, конструкция позволит организовать движение транспорта грузоподъемностью до 10 тонн. В настоящее время осуществляется пропуск автомобилей с максимальной разрешенной массой до 3,5 тонны", - говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Как отмечает первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев, слова которого приводятся на сайте, в течение дня будут проводиться испытания несущей способности эстакады, по их результатам будет дано заключение о возможности проезда грузового транспорта свыше 3,5 тонны. Ориентировочно к концу дня власти рассчитывают открыть движение для автомобилей массой до 10 тонн.

Из-за повреждения мост до капитального ремонта не сможет принимать большегрузный транспорт, его будут отправлять через город Свободный. Однако такой путь получается на 300 км длиннее привычного. Начало капитального ремонта аварийного моста запланировано на август 2020 года. Предварительная стоимость - 20 млн рублей.

Второй мост через Зею планируется построить примерно в километре от существующего. Стоимость объекта составляет 19,8 млрд рублей, уже готова проектная документация, выбран подрядчик.