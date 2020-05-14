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Пандемия коронавируса нового типа

Страны Карибского сообщества планируют частично возобновить пассажирские перевозки в июне

Ослабление ограничительных мер связано с тем, что "распространение коронавируса в регионе в значительной степени сдерживается"

ГАВАНА, 14 мая. /ТАСС/. Страны - участницы Карибского сообщества (КАРИКОМ) намерены в июне частично восстановить авиа- и морские пассажирские перевозки, которые ранее были отменены для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в среду сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на гренадского министра торговли, промышленности, кооперативов и по взаимодействию с Карибским сообществом Оливера Джозефа.

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По его словам, на данный момент согласовывается открытие границ для поездок только между членами сообщества. Для путешественников из других регионов въезд по-прежнему запрещен. Политик отметил, что ослабление ограничительных мер связано с тем, что "распространение коронавируса в регионе в значительной степени сдерживается".

Членами основанного в 1973 году Карибского сообщества являются Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гаити, Гайана, Гренада, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Ямайка и Монтсеррат (владение Великобритании).

На настоящий момент на территории стран КАРИКОМ зафиксировано около 1,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 330 человек выздоровели, 70 умерли.

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Пандемия коронавируса нового типа
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