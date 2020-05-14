Международный фестиваль "Меридианы Тихого" перенесли на октябрь

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. Кинофестиваль "Меридианы Тихого" состоится в Приморье с 10 по 16 октября. О переносе мероприятия из-за эпидемической ситуации сообщили в пресс-службе кинофестиваля.

Ранее планировалось, что XVIII Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" пройдет во Владивостоке с 12 по 18 сентября.

"В связи с текущей ситуацией в России и мире дирекция фестиваля приняла решение о переносе события на более поздний срок. Таким образом, фестиваль пройдет с 10 по 16 октября 2020 года", - сообщают в пресс-службе фестиваля.

Организаторы продолжают работу над будущим смотром. Новые даты проведения кинофестиваля, по их мнению, являются оптимальными для обеспечения безопасности участников и зрителей. В пресс-службе фестиваля ТАСС сообщали, что отсмотрено уже более тысячи киноработ из 93 стран. Заявки на участие продолжают поступать, оргкомитет уже получил более 1,5 тыс. киноработ от желающих стать участниками международного мероприятия.

В 2019 году президентом кинофестиваля был актер Константин Хабенский, а председателем - режиссер Анна Меликян. Гостями мероприятия стали актеры Майкл Мэдисон и Кристофер Ламберт, режиссер Борис Грачевский и другие деятели кино. Кинокритик Антон Долин проводил мастер-классы

Кинофестиваль "Меридианы Тихого" - важное культурное событие не только города Владивостока, но и Приморского края. На "Меридианах" было показано около 2,5 тыс. лент, которые посмотрели свыше миллиона зрителей. Традиционно фестиваль проходит в первой половине сентября.