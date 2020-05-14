В Магаданской области объявили о начале пожароопасного сезона

ТАСС, 14 мая. Власти Магаданской области объявили о начале пожароопасного сезона на территории лесного фонда региона. Об этом в четверг говорится в сообщении главного колымского управления МЧС России.

"На землях лесного фонда Магаданской области открыт пожароопасный сезон. Нарушители противопожарного режима привлекаются к административной ответственности. В случае возникновения пожара по вине нарушителя может наступить и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до семи лет", - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил главам регионов округа взять под личный контроль ситуацию с лесными пожарами.

Введение противопожарного режима подразумевает запрет на использование открытого огня, включая проведение пожароопасных работ, на всей территории муниципального образования. Необходимо убирать за собой мусор, поскольку он может стать причиной возгорания. Кроме того, предусматривается ужесточение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

В целях безопасности магаданские спасатели рекомендуют жителям устанавливать у каждого частного жилого строения емкость с водой, а также иметь огнетушитель.

Как сообщали ранее ТАСС областные власти, в основном лесные участки Колымы страдают из-за незаконной рубки и пожаров. В прошлом году на территории региона были зафиксированы одни из самых крупных в России лесных пожаров.