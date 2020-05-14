Прокуратура Чукотки проверит выплату медикам надбавок за работу по борьбе с коронавирусом

АНАДЫРЬ, 14 мая. /ТАСС/. Прокуратура Чукотки проверит выплату стимулирующих надбавок медицинским сотрудникам региона, работающим с заразившимися коронавирусом пациентами. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что врачи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, будут получать доплату в 80 тыс. рублей. Накануне глава правительства РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что на Чукотке и в Магаданской области к выплате надбавок медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом, власти региона еще не приступили.

"По поручению Генерального прокурора РФ организована проверка соблюдения законности при осуществлении выплат стимулирующего характера врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицами из групп риска заражения коронавирусом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что регион получил более 1,8 млн рублей из федерального бюджета на дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.

Со 2 апреля на Чукотке действует режим полной самоизоляции. В настоящий момент в округе 35 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,3 млн человек, более 290 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.