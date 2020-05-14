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Пандемия коронавируса нового типа

Южная Корея отправила в КНДР дезинфицирующие средства на $81 тыс.

КНДР заявляет, что в стране нет ни одного случая заражения коронавирусом благодаря предпринятым правительством мерам

СЕУЛ, 14 мая. /ТАСС/. Неправительственная организация из Республики Корея безвозмездно передала КНДР дезинфицирующие средства стоимостью 100 млн вон ($81 тыс.) для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в четверг агентству Yonhap представитель министерства объединения, курирующего связи с Пхеньяном.

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По его данным, это первый раз в нынешнем году, когда правительство Южной Кореи выдало разрешение на отправку в КНДР дезинфицирующих средств. Чиновник не привел других подробностей, включая название НПО и маршрут поставки.

В апреле другая неправительственная организация планировала поставить КНДР 20 тыс. защитных масок в целях борьбы с пандемией, но до сих пор не смогла отправить гуманитарный груз.

КНДР заявляет, что в стране нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией благодаря предпринятым правительством мерам. В частности, практически сразу после вспышки заболевания в Китае КНДР полностью закрыла свои границы.

Ранее Сеул неоднократно предлагал Пхеньяну свою помощь в борьбе с пандемией, однако КНДР не ответила на эти запросы на фоне произошедшего в прошлом году охлаждения двусторонних отношений.

Теги
КНДРРеспублика КореяПандемия коронавируса нового типа
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