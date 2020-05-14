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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Колымы опроверг информацию о невыплате медикам доплат за работу с COVID-19

Глава региона Сергей Носов пояснил, что ошибка в отчетах возникла из-за того, что выплаты были произведены из областного бюджета. По его словам, первые выплаты перечислили медикам еще до 1 мая

ТАСС ,14 мая. Власти Магаданской области опровергли информацию о том, что в регионе не начали выплачивать доплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией. Ошибка в отчетах появилась в связи с тем, что регион делал выплаты из областного бюджета, сообщил в четверг ТАСС губернатор Колымы Сергей Носов.

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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России оперативно довело до регионов средства на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, однако из выделенных более 27,5 млрд рублей пока выплачено врачам лишь около 4,5 млрд. По его словам, к выплатам вообще не приступили в Магаданской области и на Чукотке.

"Мы первые выплаты сделали до 1 мая. Как раз получили письмо из Минздрава РФ, разъясняющее, что можно использовать собственные деньги [из регионального бюджета] с последующей компенсацией федеральными деньгами, что наша областная больница в Магадане и сделала. Между праздниками появилось дополнительное разъяснение о том, что можно и нужно доплатить и районные коэффициенты, и северные надбавки. И буквально сегодня эти выплаты также сделаны", - объяснил губернатор.

Носов добавил, что Магаданская область в вопросе предоставления выплат медикам уложилась в установленные президентом РФ сроки. Однако в дальнейшем, по его словам, региональные власти будут внимательнее решать подобные вопросы.

В настоящее время в Магаданской области официально зарегистрирован 171 случай заражения коронавирусной инфекцией. Среди общего числа заразившихся 97 человек вылечились и выписаны из больницы, три человека умерли. С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияНосов, Сергей КонстантиновичМагаданская областьЧукотский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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