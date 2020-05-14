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Пандемия коронавируса нового типа

В Таиланде за сутки зафиксировали один случай заражения коронавирусом

В министерстве здравоохранения королевства подчеркнули, что за сутки не зарегистрировали ни одного летального исхода

БАНГКОК, 14 мая. /ТАСС/. Власти Таиланда зарегистрировали в течение суток один новый случай инфицирования коронавирусом. Как сообщило в четверг министерство здравоохранения королевства, общее число заразившихся составило 3 018.

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По информации Минздрава, единственный инфицированный был выявлен в Чиангмае, куда он прибыл с острова Пхукет. Отмечается, что у заразившегося не было симптомов.

В ведомстве подчеркнули, что за сутки не было зафиксировано ни одного летального исхода. Всего в стране из-за коронавируса умерли 56 человек, в том числе один россиянин. В течение последних суток шесть человек были выписаны из больниц, в общей сложности выздоровели 2 850 пациентов. В медицинских учреждениях остаются 112 человек.

Днем ранее в стране впервые с 9 марта не было зарегистрировано ни одного нового случая инфицирования коронавирусом.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный однодневный прирост инфицированных - 188 человек. С 3 апреля на территории страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).

Теги
ТаиландПандемия коронавируса нового типа
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