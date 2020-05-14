Академик РАН считает, что вакцинация от коронавируса в России может пойти по военному пути

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Россия может пойти по так называемому военному типу вакцинации против коронавируса: прививать будут не все население, а только тех, кто работает в очагах этой инфекции. Об этом в четверг заявил академик РАН Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете" .

"Дело в том, что есть особый принцип регистрации препаратов - как лекарственных, так и вакцинных - в условиях чрезвычайной ситуации. Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. В этом случае начнут прививать не все население, а часть "угрожающего" контингента - тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни", - пояснил академик.

По его словам, в России есть несколько путей вакцинации от коронавируса, и если пойдут по военному, то прививать могут начать уже осенью или в начале зимы. Академик отметил, что такой путь не является традиционным.

Если Россия выберет традиционный путь, то вакцина может появиться не раньше конца этого года или начала следующего. Этот сценарий заключается в выборе наиболее конкурентной вакцины. Дальше начнется запуск в производство, что, по словам академика, тоже небыстрый процесс. "Нужны большие мощности, чтобы создать достаточное для нашей страны количество вакцин. Это примерно 8-10 млн доз ежегодно. Но если говорить о правильном подходе, то нужно 70 млн доз получить, чтобы выработать достаточный иммунитет у популяции", - сказал Колесников.

Академик добавил, что насильно от коронавируса прививать не будут, так как в России нет закона о насильственной вакцинации по другим календарям прививок. "Но, наверное, все станет зависеть от того, действительно ли будет высокая смертность от COVID-19. Сейчас она чуть выше, чем сезонная смертность от гриппа, так как от гриппа есть прививки и популяционная устойчивость", - добавил академик.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной думы 13 апреля заявил, что первые препараты для вакцинации против коронавируса появятся в России ближе к последней декаде июля.