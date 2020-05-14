Более 110 тыс. га лесов Хабаровского края получили статус высокой природоохранной ценности

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая. /ТАСС/. WWF России и крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока RFP Group ("РФП Групп") в четверг подписали соглашение о сохранении лесов высокой природоохранной ценности в Хабаровском крае. Такой статус получили более 110 тыс. га лесов региона, сообщила пресс-служба Амурского филиала WWF России.

"Более 110 тыс. гектаров уникальных лесов Хабаровского края получили статус лесов высокой природоохранной ценности. На данных участках вводится полный запрет на коммерческую заготовку древесины и создание дорожной сети. Всего на арендованных "РФП Групп" территориях было выделено 20 уникальных участков лесов, среди которых субальпийские комплексы темнохвойных лесов, редкие высокотравные ельники, девственные леса, комплексы висячих верховных болот и другие категории лесов высокой природоохранной ценности", - говорится в сообщении.

Каждый из участков был обследован во время полевых экспедиций. Первая такая экспедиция состоялась в 2011 году. Суммарная площадь лесов, которую будет сохранять "РФП Групп", втрое превышает площадь Уссурийского заповедника в Приморском крае. Работа по определению территорий лесов высокой природоохранной ценности продолжится до 2021 года.

Соглашение предписывает выделить зоны строгой охраны малонарушенных лесных территорий. Это первозданные леса, которые не подверглись масштабному воздействию хозяйственной деятельности человека. Они сохраняют естественную динамику лесов, благодаря этому формируется мозаика природных экосистем, обеспечивающая высокий уровень биологического разнообразия.

Ранее в результате сотрудничества WWF России и "РФП Групп" в Хабаровском крае был создан природный заказник "Шаман-Яй". Экспедиция на горный массив Тиуль-Шаман, арендованную "РФП Групп" территорию, прошла при поддержке WWF России летом 2012 года. Тогда открыли уникальный "остров" Уссурийской тайги в окружении типичной северной флоры нижнего Амура. Компания в результате переговоров отказалась от части арендованных лесов, и в конце 2017 года правительство Хабаровского края подписало постановление о создании государственного природного заказника "Шаман-Яй" площадью более 50 тыс. га.

RFP Group - крупный лесопромышленный холдинг на Дальнем Востоке, объединяет группу технологически связанных компаний полного цикла, которые занимаются заготовкой древесины, ее переработкой и доставкой продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Предприятия холдинга работают в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях.