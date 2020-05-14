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Пандемия коронавируса нового типа
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В России провели 6 млн тестов на коронавирус

Под медицинским наблюдением остаются 259 тыс. человек

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российские медики провели более 6,1 млн тестов на выявление нового коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

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"В Российской Федерации проведено более 6,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки сделано 205 тыс. тестов.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 259 тыс. человек.

Коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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