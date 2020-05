Reuters: TikTok обвинили в США в отказе удалять видео с детьми младше 13 лет

ТАСС, 14 мая. Ряд общественных организаций в США подали жалобу в Федеральную комиссию по торговле (ФКТ) в связи с тем, что социальная сеть TikTok не удалила все видеоматериалы с детьми младше 13 лет. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

В 2019 году в связи с нарушением американского закона о защите конфиденциальности детей в интернете ФКТ оштрафовала TikTok на сумму в размере $5,7 млн. Согласно этому закону, сайты и интернет-сервисы должны получить разрешение родителей, прежде чем собирать персональную информацию детей до 13 лет. Как отметило тогда ведомство, учетные записи в приложении были общедоступными по умолчанию, а это означает, что другие пользователи могли просматривать биографию, имя, фотографию и видео в профилях детей. Помимо штрафа, комиссия потребовала от соцсети удалить все видеоролики, загруженные детьми младше 13 лет.

Некоторые общественные организации, в том числе "Центр по защите цифровой демократии" (The Center for Digital Democracy) и "Кампания за некоммерческое детство" (Campaign for a Commercial-Free Childhood), обратили внимание ФКТ на несоблюдение соцсетью пункта об удалении контента с детьми возрастом до 13 лет. "Мы обнаружили, что в TikTok до сих пор большое число регулярных пользователей младше 13 лет, многие из которых опубликовали свои видео несколько лет назад", - говорится в жалобе.

Несмотря на то, что после решения ФКТ соцсеть оставила детям до 13 лет возможность лишь создавать видео, не публикуя их на своей странице, указанные организации считают такие меры недостаточными в связи с тем, что TikTok якобы по-прежнему собирает информацию о таких пользователях и передает ее третьим лицам.

В свою очередь представитель TikTok Хилари Маккуэйд заявила, что компания "принимает серьезные меры по защите неприкосновенности частной жизни", чтобы эта соцсеть "продолжала оставаться безопасным и развлекательным местом для пользователей".

Запущенная в середине 2018 года китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, в настоящее время стала одной из наиболее популярных, уступая лишь Faceboook и Instagram. Число ее пользователей по всему миру превысило 500 млн человек.