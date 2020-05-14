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Пандемия коронавируса нового типа

Папа Римский напомнил об опасных бедствиях в мире помимо пандемии

Понтифик отметил, что, к примеру, от голода умирают миллионы людей

ВАТИКАН, 14 мая. /ТАСС/. Папа Римский Франциск напомнил, что в мире, помимо пандемии коронавируса, существует множество других бедствий, которые не замечаются, хотя от них умирают миллионы людей, и которые по аналогии также можно назвать "пандемиями". Об этом понтифик сказал в четверг в своей проповеди в ходе ежедневной службы в капелле своей резиденции "Дома святой Марфы", которая транслируется в прямом эфире на портале Vatican News.

"Пандемия коронавируса накрыла нас неожиданно, как потоп, но есть и другие "пандемии", которые мы не замечаем, хотя они представляют собой настоящую трагедию. Например, "пандемия" голода, от которого в первые четыре месяца этого года умерли 3,7 млн человек. И сегодня я посвящаю свою молитву этим другим "пандемиям": голоду, войнам, страдающим детям, которые не могут учиться. Пусть Господь остановит эти трагедии", - сказал Франциск.

Начиная с 8 марта, когда в Ватикане прекратились все публичные службы и коллективные аудиенции, которые Франциск начал проводить в видеорежиме, Vatican News ежедневно транслировал утренние молитвы Папы Римского, обычно проходившие в частном порядке. Как объявила служба печати Святого престола, с 18 мая, когда в Италии будут возобновлены службы с участием прихожан (при соблюдении всех норм безопасности), утренние мессы понтифика транслироваться перестанут. Последняя трансляция запланирована на 18 мая из крипты собора Святого Петра, где Франциск будет молиться у захоронения Иоанна Павла II по случаю 100-летия со дня его рождения.

Каждый день в капелле своей резиденции на территории Ватикана Франциск посвящал проповеди разным аспектам нынешнего тяжелого периода пандемии: подвигу врачей и медперсонала, страданиям заразившихся, боли тех, чьи родные умерли от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания, задачам правительств, вынужденных принимать сложные и непопулярные решения. Понтифик затрагивал самые болезненные темы, связанные с будущим восстановлением общества после завершения пандемии. Все его проповеди собраны в отдельный цифровой сборник. Кроме того, ватиканский издательский дом выпустил книгу, в которой собраны восемь самых важных выступлений понтифика во время пандемии. Издание можно бесплатно скачать на сайте Vatican News.

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканПандемия коронавируса нового типа
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