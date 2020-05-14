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В Москве простились с сенатором Олегом Ковалевым

Его похоронят в Каширском районе Московской области

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Более 200 человек пришли проститься с членом Совета Федерации, экс-губернатором Рязанской области Олегом Ковалевым, который скончался в ночь на 11 мая. Церемония прошла в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ в Москве, сообщил в четверг ТАСС помощник сенатора Андрей Глазунов.

"Проститься с Олегом Ковалевым пришли не менее 200 человек - члены Совета Федерации, Государственной думы, представители администрации президента РФ, руководство Рязанской области, в том числе губернатор и председатель областной Думы", - сказал собеседник агентства.

Ковалев будет похоронен в Каширском районе Московской области.

Олег Ковалев умер в ночь на 11 мая на 72-м году жизни. Он занимал пост губернатора Рязанской области с 2008 года, в феврале 2017 года досрочно сложил полномочия. В сентябре 2017 года был назначен сенатором от региона, входил в комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Теги
Ковалев, Олег ИвановичРоссия
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