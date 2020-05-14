Отопительный сезон завершился на территории 45 субъектов России

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Отопительный сезон завершился на территории 45 субъектов Российской Федерации. Об этом сообщил в четверг замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров на заседании правительства.

"По оперативным данным и на основании информации, полученной от субъектов Российской Федерации, отопительный период завершился на территории 45 субъектов", - сказал он.

По словам Егорова, текущий отопительный сезон характеризовался более высокой средней температурой наружного воздуха на большей части России.

Замминистра отметил, что Минстрой в ежедневном режиме осуществляет мониторинг ситуации во всех субъектах РФ по всем технологическим нарушениям на объектах коммунальной инфраструктуры. Он сообщил, что, по информации, полученной от субъектов, общее количество технологических происшествий на объектах жилищно-коммунального комплекса уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом на 8%. Количество инцидентов и аварий на сетях и объектах теплоснабжения уменьшилось на 6%, на сетях и объектах водоснабжения и водоотведения - на 9% по сравнению с отопительным периодом 2018-2019 годов.

За минувший отопительный период в органы государственного жилищного надзора поступило 68 тыс. обращений граждан, из них 26 тыс. касаются качества отопления. В среднем по Российской Федерации количество обращений с жалобами на качество коммунальных услуг в осенне-зимний период заметно снизилось: на 24% в целом, а на отсутствие отопления - на 35%, что свидетельствует о налаженной системной работе всех служб в сфере ЖКХ.