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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт считает, что вакцину от коронавируса могут одобрить через год

Глава подразделения по вакцинам Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавальери скептически относится к заявлениям о том, что вакцина может быть готова уже к сентябрю

ГААГА, 14 мая. /ТАСС/. Вакцина от нового коронавируса может быть одобрена приблизительно через год при оптимистичном сценарии. Об этом заявил в четверг глава подразделения по вакцинам Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕАЛС) Марко Кавальери.

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Он отметил, что скептически относится к заявлениям о том, что вакцина может быть готова уже к сентябрю. "Что касается вакцин: с учетом того, что их разработка должна была начаться с нуля, при оптимистичном развитии ситуации они могут быть готовы через год, то есть в начале 2021 года", - сказал эксперт, чьи слова приводит агентство Reuters.

На сайте ЕАЛС указывается, что агентство в настоящее время ведет обсуждения с разработчиками 33 потенциальных вакцин. "Сроки разработки очень сложно предсказать, - отмечается на сайте. - Основываясь на прошлом опыте, ЕАЛС считает, что может уйти год на то, чтобы вакцина от COVID-19 (вызываемое коронавирусом инфекционное заболевание - прим. ТАСС) была готова для одобрения и произведена в достаточных количествах для повсеместного распространения".

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