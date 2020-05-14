Минкульт предложил обсудить проведение очных экзаменов для творческих специальностей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Проведение вступительных экзаменов по специальностям творческих вузов, таким как хореография, режиссура театра и кино, актерское мастерство и другим, представляется затруднительным в формате онлайн. Организация очных экзаменов будет обсуждаться с Министерством науки и высшего образования РФ, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Учитывая специфику приемной кампании творческих вузов, мы понимаем, что провести вступительные экзамены исключительно с использованием дистанционных технологий в этом году затруднительно. Вступительные испытания по тем специальностям, которые включены в подготовленный нами перечень, сложно оценивать без личного контакта. Поэтому мы обратились в Минобрнауки России с предложением совместно проработать их проведение в очном формате", - цитируют министра культуры РФ Ольгу Любимову в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, в предварительный перечень таких специальностей были включены "Хореографическое искусство", "Режиссура кино, телевидения и театра", "Живопись и графика", "Актерское искусство", "Дирижирование", "Операторство", "Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором", "Вокальное искусство". Письмо с предложением обсуждения очного проведения вступительных экзаменов было направлено для рассмотрения министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

По словам представителя пресс-службы, также Минкультуры обсуждает данные предложения с профессиональным сообществом и находится в постоянном диалоге со всеми заинтересованными сторонами для выработки совместных решений.

Ранее в письме Минобрнауки за подписью замглавы министерства Дмитрия Афанасьева сообщалось, что ведомство считает необходимым проведение ЕГЭ в качестве вступительных испытаний в образовательные организации высшего образования РФ с целью соблюдения принципов объективности и независимой оценки качества подготовки обучающихся.

Также Минобрнауки считает целесообразным предусмотреть возможность проведения ЕГЭ в дистанционном формате при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами.