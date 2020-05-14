{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минкульт предложил обсудить проведение очных экзаменов для творческих специальностей

В предварительный перечень таких специальностей включены "Хореографическое искусство", "Режиссура кино, телевидения и театра", "Живопись и графика", "Актерское искусство", "Дирижирование", "Операторство" и другие

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Проведение вступительных экзаменов по специальностям творческих вузов, таким как хореография, режиссура театра и кино, актерское мастерство и другим, представляется затруднительным в формате онлайн. Организация очных экзаменов будет обсуждаться с Министерством науки и высшего образования РФ, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Учитывая специфику приемной кампании творческих вузов, мы понимаем, что провести вступительные экзамены исключительно с использованием дистанционных технологий в этом году затруднительно. Вступительные испытания по тем специальностям, которые включены в подготовленный нами перечень, сложно оценивать без личного контакта. Поэтому мы обратились в Минобрнауки России с предложением совместно проработать их проведение в очном формате", - цитируют министра культуры РФ Ольгу Любимову в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, в предварительный перечень таких специальностей были включены "Хореографическое искусство", "Режиссура кино, телевидения и театра", "Живопись и графика", "Актерское искусство", "Дирижирование", "Операторство", "Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором", "Вокальное искусство". Письмо с предложением обсуждения очного проведения вступительных экзаменов было направлено для рассмотрения министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

По словам представителя пресс-службы, также Минкультуры обсуждает данные предложения с профессиональным сообществом и находится в постоянном диалоге со всеми заинтересованными сторонами для выработки совместных решений.

Ранее в письме Минобрнауки за подписью замглавы министерства Дмитрия Афанасьева сообщалось, что ведомство считает необходимым проведение ЕГЭ в качестве вступительных испытаний в образовательные организации высшего образования РФ с целью соблюдения принципов объективности и независимой оценки качества подготовки обучающихся.

Также Минобрнауки считает целесообразным предусмотреть возможность проведения ЕГЭ в дистанционном формате при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами.

Теги
РоссияЛюбимова, Ольга Борисовна
Реклама на ТАСС
Путин: Россия должна обладать разработками, которые позволят лечить тяжелые заболевания
Президент отметил, что эпидемиологическая ситуация в России меняется, это дает возможность сосредоточиться на других вопросах повестки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС