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Пандемия коронавируса нового типа

В Роспотребнадзоре заявили, что переболевший может оставаться носителем коронавируса

При этом у него не будет симптомов заболевания

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Человек, перенесший коронавирусную инфекцию, некоторое время может оставаться бессимптомным носителем вируса. Об этом говорится в пояснениях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф в четверг.

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"Человек, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий симптомов, в течение некоторого времени может оказаться бессимптомным носителем. Исследование, проведенное китайскими учеными, показало, что коронавирус может оставаться в организме как минимум еще 14 дней после клинического выздоровления и исчезновения всех симптомов болезни", - говорится в сообщении.

Однако маловероятно, что этот бессимптомный носитель может инфицировать других. В ведомстве также отметили, что длительность течения коронавирусной инфекции зависит от количества патогена, проникшего в организм, и иммунной реакции человека. "Критерием, подтверждающим, что человек более не выделяет возбудителя, является двукратный отрицательный анализ, проведенный с интервалом не менее одного дня", - добавили в Роспотребнадзоре.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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