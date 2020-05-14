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Пандемия коронавируса нового типа

Медики Чукотки получили федеральные выплаты за работу с пациентами с коронавирусом

В общей сложности медицинские работники региона получили более 5,8 млн рублей

АНАДЫРЬ, 14 мая. /ТАСС/. Медицинские работники Чукотки, работающие с зараженными коронавирусной инфекцией, получили все полагающиеся федеральные доплаты. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона в четверг.

Президент России Владимир Путин 8 апреля предложил установить специальную федеральную выплату в размере от 25 до 80 тыс. рублей в месяц врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом. Накануне глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что на Чукотке и в Магаданской области к выплате надбавок медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом, власти региона еще не приступили.

"Так называемые президентские выплаты поступили вовремя и 13 мая были перечислены на личные счета медицинских работников. В общей сложности выплаты получили 45 медицинских работников Чукотки на общую сумму более 3 млн рублей и 41 медработник на общую сумму 2,8 млн рублей", - приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности начальника департамента здравоохранения Чукотки Надежды Ищенко.

Отмечается, что для медиков округа предусмотрены и региональные меры поддержки с учетом северного коэффициента. Врачам в стационарах, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией, выплачивают почти 95 тыс. рублей. Среднему персоналу - около 48 тыс. рублей, младшему - 29 тыс. рублей. По словам Ищенко, такие выплаты будут ежемесячными, до последнего пациента, излечившегося от коронавируса.

Со 2 апреля на Чукотке действует режим полной самоизоляции. В настоящий момент в округе 36 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Теги
РоссияЧукотский автономный округДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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