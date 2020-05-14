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Полицейским добавят полномочия, которые уже имеют другие силовые ведомства

Например, правом вскрывать автомобили в случае угрозы жизни и здоровью граждан сейчас обладают сотрудники Росгвардии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Сотрудников полиции наделят правами, которыми обладают представители других силовых ведомств, например сотрудники Росгвардии, имеющие право вскрывать автомобили в случае угрозы жизни и здоровью граждан. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос ТАСС.

"Одновременно законопроектом полиции предоставляются полномочия, которыми в настоящее время обладают другие силовые структуры. Так, в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность, например, лицо, находящееся в транспортном средстве, нуждается в оказании первичной медицинской помощи либо в машине без присмотра оставлен ребенок, полиция наделяется правом вскрытия транспортного средства. Аналогичные полномочия в настоящее время предоставлены войскам национальной гвардии РФ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.

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