Свыше 100 россиян покинули Канары

МАДРИД, 14 мая. /ТАСС/. Более 100 россиян вылетели в четверг с Канарских островов вывозным рейсом "Аэрофлота" на фоне ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщило посольство РФ в Мадриде в Twitter.

⚡️ В Барселоне идёт регистрация на ✈️ вывозной рейс @aeroflot AFL2549, который уже летит туда с о. Тенерифе с россиянами на борту. Сотрудники @RusCG_Barcelona находятся в аэропорту и оказывают соотечественникам необходимое содействие. #СвоихНеБросаем pic.twitter.com/SsKTjY4W40

"Вывозной рейс "Аэрофлота" AFL2549 вылетел с острова Тенерифе, - уточнили в диппредставительстве. - На борту 112 человек".

"Следующий пункт назначения - Барселона, - пояснили в посольстве. - Оттуда уже борт полетит в Санкт-Петербург и затем в Москву".

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии коронавируса. С начала распространения инфекции в стране было выявлено 229,5 тыс. случаев заражения, 27 321 человек умер.

С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании постепенно снижается, правительство поэтапно смягчает ограничительные меры.