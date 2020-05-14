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Свыше 100 россиян покинули Канары

Самолет через Барселону полетит в Санкт-Петербург и затем в Москву

МАДРИД, 14 мая. /ТАСС/. Более 100 россиян вылетели в четверг с Канарских островов вывозным рейсом "Аэрофлота" на фоне ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщило посольство РФ в Мадриде в Twitter.

"Вывозной рейс "Аэрофлота" AFL2549 вылетел с острова Тенерифе, - уточнили в диппредставительстве. - На борту 112 человек".

"Следующий пункт назначения - Барселона, - пояснили в посольстве. - Оттуда уже борт полетит в Санкт-Петербург и затем в Москву".

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии коронавируса. С начала распространения инфекции в стране было выявлено 229,5 тыс. случаев заражения, 27 321 человек умер.

С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании постепенно снижается, правительство поэтапно смягчает ограничительные меры.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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