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Башкирия не будет расторгать контракт на поставку аппаратов ИВЛ после пожара в ряде клиник

Ранее Росздравнадзор приостановил обращение на территории РФ аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года

УФА, 14 мая. /ТАСС/. Власти Башкирии пока не планируют пересматривать контракт на поставку 300 аппаратов ИВЛ "Авента-М", которые могли стать причиной пожара в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на брифинге.

В среду после пожаров в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга Росздравнадзор приостановил обращение на территории РФ аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля 2020 года. Ведомство проверяет качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов.

"24 апреля Минздрав Республики Башкортостан заключил аукцион на поставку 300 аппаратов ИВЛ производства РФ "Авента-М". Но вчера по решению Росздравнадзора эксплуатация данных аппаратов прекращена из-за случаев пожара. <…> Пока у нас нет информации, что якобы другие регионы расторгают [контракты]. Хотелось бы сказать, что аппарат этот будет поставлен с гарантией, с прошедшими необходимыми условиями безопасности и регламентами, поэтому оснований пока пересматривать контракт руководство республики не видит", - сказал Забелин на брифинге.

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РоссияБашкортостан
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