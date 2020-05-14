Глава РФПИ: Россия не хочет "гонки вооружений" с США при создании лекарств от коронавируса

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Россия не собирается устраивать "гонку вооружений" с США при создании лекарств от коронавируса. Об этом заявил в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью американской телекомпании CNBC, комментируя перспективы препарата "Фавипиравир" на мировом рынке.

Во время интервью, посвященного результатам промежуточных клинических исследований этого препарата, коммерческие поставки которого группа компаний "Химрар" совместно с РФПИ планирует начать в конце мая, ведущая спросила Дмитриева, не опасается ли он конкуренции с американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences, продвигающей препарат "Ремдисивир". "Мы считаем, что важно сотрудничать и делиться информацией, что действительно настало время для сотрудничества, время улучшить отношения между многими странами, - ответил он. - Мы надеемся на улучшение отношений между Россией и США и что это (разработка препаратов от коронавируса - прим. ТАСС) будет товарищеское соревнование, а не гонка вооружений".

Дмитриев добавил, что кризис "настолько серьезен, что усилия для его преодоления потребуются от всех, и Gilead Sciences предлагает разным странам очень хорошие условия для использования своего лекарства". В то же врем глава РФПИ заметил, что преимущество "Фавипиравира" заключается в том, что это таблетки, в то время как препарат от американской компании надо вводить в организм с помощью инъекций.

Ранее Дмитриев сообщил, что промежуточные клинические испытания "Фавипиравира" прошли успешно. По его словам, 60% пациентов из 40 человек, принимавших препарат, имели отрицательный тест на коронавирус после пяти дней терапии, что в два раза выше, чем в группе стандартной терапии.