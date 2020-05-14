"Вектор" и "Биокад" планируют в 2021 году зарегистрировать вакцину от натуральной оспы

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российский государственный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" совместно с компанией "Биокад" в сентябре текущего года планирует приступить ко второму и третьему этапам испытания уникальной вакцины против натуральной оспы. Регистрация и выход на полноценное производство вакцины будут возможны уже в 2021 году, сообщил в четверг генеральный директор центра Ринат Максютов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что несмотря на то, что о ликвидации оспы Всемирная организация здравоохранения заявила еще в 1977 году, риски появления этой болезни все еще существуют.

"Эта вакцина является технологически передовым препаратом мирового уровня и получена с помощью метода генетической инженерии путем последовательного выключения шести опасных генов в исходном штамме вируса оспы вакциной. В декабре 2019 года успешно завершена первая фаза клинических исследований на добровольцах. В сентябре 2020 года мы начинаем вторую и третью фазу клинических исследований и рассчитываем в дальнейшем зарегистрировать и выйти на [ее] производство уже в 2021 году", - сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития генетических технологий в РФ.

Натуральная оспа вызывается вирусом вариола. Передается воздушно-капельным путем, а также через предметы, с которыми контактировал инфицированный. Инкубационный период - 7-17 дней. Заболевание начинается с резкого повышения температуры, головной боли, нередко тошноты и рвоты. Через 2-3 дня температура спадает, на коже и слизистых появляется узелково-пузырчатая сыпь, оставляющая после себя рубцы (оспины). В 30% случаев наблюдается летальный исход, при редких формах (сливная, геморрагическая, пурпурная) смертность достигает 70% и более высокого уровня.

Справиться с болезнью удалось благодаря реализуемой со второй половины 1960-х годов глобальной программе ВОЗ по вакцинации. Последний случай заболевания человека натуральной оспой был зафиксирован 26 октября 1977 года в Сомали. Официально о победе над болезнью было объявлено в 1980 году. Право на хранение вируса и проведение исследований имеют только две лаборатории: российский центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" (Кольцово, Новосибирская область) и американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (Атланта, штат Джорджия).