Очные смены форума "Таврида" в Крыму могут начаться в августе

ТАСС, 14 мая. Очные смены молодежного форума "Таврида", если позволит эпидемиологическая обстановка, могут пройти в Крыму с конца августа до конца сентября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Росмолодежи.

В ведомстве уточнили, что о датах форума рассказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, который принял участие в итоговой коллегии Федерального агентства по делам молодежи, состоявшейся в четверг в режиме онлайн.

"Гость (Новиков - прим. ТАСС) рассказал, что для участников форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" с 1 июля по 23 июля будут организованы четыре онлайн-смены. Второй этап в случае снятия ограничений пройдет в Республике Крым на площадке арт-кластера в Судаке, бухте Капсель. Молодых деятелей культуры ждут пять антишкол (формат творческой работы на форуме "Таврида" - прим. ТАСС) с 24 августа по 29 сентября года", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что фестиваль "Таврида - Арт" пройдет 12-16 августа, если снимут ограничения.

В ходе своего выступления Новиков сообщил, что в смешанном формате (онлайн и офлайн) пройдут и другие молодежные мероприятия, в том числе форум "Машук", "Территория смыслов" и Всероссийский молодежный патриотический слет, рассказали в пресс-службе.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проходит в Крыму с 2015 года. К 2022 году ожидается создание круглогодичного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида".