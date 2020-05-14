{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Очные смены форума "Таврида" в Крыму могут начаться в августе

По информации Росмолодежи, летом в смешанном очно-заочном формате могут пройти молодежные мероприятия и в других регионах России

ТАСС, 14 мая. Очные смены молодежного форума "Таврида", если позволит эпидемиологическая обстановка, могут пройти в Крыму с конца августа до конца сентября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Росмолодежи.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В ведомстве уточнили, что о датах форума рассказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, который принял участие в итоговой коллегии Федерального агентства по делам молодежи, состоявшейся в четверг в режиме онлайн.

"Гость (Новиков - прим. ТАСС) рассказал, что для участников форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" с 1 июля по 23 июля будут организованы четыре онлайн-смены. Второй этап в случае снятия ограничений пройдет в Республике Крым на площадке арт-кластера в Судаке, бухте Капсель. Молодых деятелей культуры ждут пять антишкол (формат творческой работы на форуме "Таврида" - прим. ТАСС) с 24 августа по 29 сентября года", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что фестиваль "Таврида - Арт" пройдет 12-16 августа, если снимут ограничения.

В ходе своего выступления Новиков сообщил, что в смешанном формате (онлайн и офлайн) пройдут и другие молодежные мероприятия, в том числе форум "Машук", "Территория смыслов" и Всероссийский молодежный патриотический слет, рассказали в пресс-службе.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проходит в Крыму с 2015 года. К 2022 году ожидается создание круглогодичного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида".

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Попова завила, что рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен
По словам главы Роспотребнадзора, темп роста числа заразившихся незначителен уже на протяжении 11 дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС