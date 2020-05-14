Башкирия получила 2 млрд рублей на переоснащение больниц для зараженных коронавирусом

"Республике Башкортостан выделены средства в сумме 1,23 млрд рублей, из них 30 млн на проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения кислородом, 1,2 млрд на переоснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией. Заключены контракты на поставку медицинского оборудования на сумму 861,7 млн рублей", - сообщила Зиннурова.

УФА, 14 мая. /ТАСС/. Башкирия получила из федерального бюджета более 2 млрд рублей на централизованное обеспечение больниц кислородом и их перепрофилирование, приобретение медицинского оборудования для лечения пациентов с коронавирусом. Контракты на поставку медтехники заключены, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения республики Гульнара Зиннурова.

По ее словам, будет приобретено 146 аппаратов ИВЛ, 64 концентратора кислорода, 32 передвижных рентген-аппарата и 32 прибора УЗИ. "Аппараты ИВЛ устанавливаются в медицинских организациях, работающих в сфере организации оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. Предполагается активное использование аппаратов ИВЛ и после окончания пандемии", - добавила замминистра.

Еще более 831 млн регион получит по распоряжению правительства РФ также на обеспечение больниц кислородом, их переоборудование и приобретение защитных костюмов для медиков и оборудования.

В Башкирии для лечения зараженных коронавирусной инфекцией перепрофилированы 36 больниц, в настоящее время пациенты с таким диагнозом размещены в 46 стационарах по всем региону. Больным с COVID-19 оказывают помощь 288 врачей и 618 человек среднего медперсонала.