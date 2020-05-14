Собянин заявил о возможности второй волны коронавируса в Москве

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Преждевременное снятие ограничительных мер из-за коронавируса может привести к второй волне заболеваемости в Москве, считает мэр столицы Сергей Собянин.

"Решения о введении и отмене ограничений, связанных с пандемией коронавируса, - самые трудные, которые мне приходится принимать за всю свою жизнь. Цена этих решений - жизни и здоровье людей. Преждевременная отмена ограничений несет реальный риск прихода второй волны пандемии. Неоправданное затягивание тоже сильнейшим образом ударит по людям", - написал мэр в своем блоге.