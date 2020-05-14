В Магаданской области могут открыть пришкольные лагеря

ТАСС, 14 мая. Власти Магаданской области планируют открыть в июне пришкольные лагеря на территории муниципалитетов с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Сергей Носов в прямом эфире местного телеканала " Колыма Плюс ".

"Мы готовим наши лагеря здесь [в области], пересматриваем график работы лагерей с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и рассматриваем вариант смен в режиме очного пребывания - это если говорить о летних пришкольных площадках с питанием и так далее в тех населенных пунктах, где немного учеников, но очень большие школы. У нас таких примеров много еще осталось со времен Советского Союза. В этих населенных пунктах мы прорабатываем возможность открыть лагеря в очном режиме", - заявил Носов.

По его словам, сейчас регион ведет переговоры с Роспотребнадзором, но "идут они тяжело". На территории Магаданской области в настоящее время имеется четыре района, в которых не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Там и планируется открыть пришкольные лагеря.

В настоящее время в Магаданской области официально зарегистрирован 171 случай заражения коронавирусной инфекцией. Среди общего числа заразившихся 97 человек вылечились и выписаны из больницы, три пациента умерли. С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции.